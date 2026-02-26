Kostas Venizelos’un Fileleftheros gazetesinde kaleme aldığı yazıda, Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman’ın, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği son görüşmede karma evliliklerden doğan ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamayan çocuklar konusunu yeniden gündeme getirmesi eleştiri konusu yapıldı.

Haberde, Erhürman’ın söz konusu meseleyi daha önce de gündeme taşıdığı ve bir sonraki görüşmede de tekrar gündeme getireceğini açıkladığı belirtildi. Rum tarafının ise vatandaşlık başvurularında belirli kriterlerin uygulandığını savunduğu, bu kriterleri karşılayan 250’den fazla kişinin Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı aldığı görüşünü dile getirdiği aktarıldı.

"ERHÜRMAN'IN TANIMADIĞI BİR DEVLETİN VATANDAŞLIĞINI TALEP ETMESİ SİYASİ BİR ÇELİŞKİ BARINDIRIYOR"

Yorumda, Erhürman’ın tanımadığını ifade ettiği bir devletin vatandaşlığının kendi “vatandaşlarına” verilmesini talep ettiği ileri sürülerek, bunun siyasi bir çelişki olduğu iddia edildi.

Rum yönetimi kaynakları, vatandaşlık verilmesinin otomatik bir süreç olmadığını, her başvurunun hukuki çerçevede ve belirlenen ölçütlere göre değerlendirildiğini kaydetti.

Haberde ayrıca, Erhürman’ın vatandaşlık konusunu ısrarla gündemde tutmasının, müzakerelerin esas başlıklarından ziyade siyasi bir mesaj niteliği taşıdığı öne sürüldü.

Rum tarafı, kriterlerin dışında toplu ya da istisnai bir uygulamanın söz konusu olmadığını vurguladı.