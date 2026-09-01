Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı Spor Kulübü başkanı Hasan Efe’nin, KKTC Spor Dairesi Müdürü Ersan Karataş ile gerçekleştirilen görüşmede, kulüp için yeni bir sentetik antrenman sahası zemini konusunda mutabakata varıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Spor Dairesi Müdürü Ersan Karataş’a gerçekleştirilen görüşmedeki nazik kabulü, samimi yaklaşımı ve yapıcı değerlendirmeleri için teşekkür edildi.

Açıklamada, yeni sentetik antrenman sahası zemini projesinin Başkan Hasan Efe ve yönetimi açısından hayırlara vesile olması temennisinde bulunuldu.

Ersan Karataş ayrıca Şehit Hüseyin Ruso Stadyumu’nu da yerinde ziyaret etti ve eksikler konusunda bilgiler aldı.