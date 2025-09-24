Beşiktaş, erteleme maçında Kayserispor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan mücadeleyi 4-0 kazandı.

Bu sonuçla bir maçı eksik Beşiktaş puanını 9'a yükseltti. Kayserispor ise 4 puanda kaldı.

Yeni transferlerinden yoksun Beşiktaş maça; Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa, Rashica, Devrim, Abraham ilk 11'iyle başladı.

Kayserispor da sahaya; Bilal, Ramazan, Arif, Kayra, Carole, Nurettin, Jung, Dorukhan, Opoku, Cardoso, Tuci 11'iyle çıktı.

Beşiktaş, 15. dakikada Orkun Kökçü'nün asistinde Rafa Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda siyah-beyazlıların, bu sezon ligdeki ilk deplasman golü olarak kayıtlara geçti.

Rafa Silva, 32'de bir kez daha sahneye çıktı ve ceza sahası dışından net bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

Zecorner Kayserispor savunmasında büyük hata! Siyah-beyazlılar, 45+1. dakikada Tammy Abraham'ın takipçiliğiyle golü buldu ve ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Kayseri'de Rafa Silva şov var! Portekizli yıldız, kariyerinin ilk 'hat-trick'ine imza attı. Beşiktaş, erteleme maçında Kayserispor karşısında tabelayı 4-0 yaptı.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, erteleme maçında Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ta 10 isim Kayseri'ye karşı forma giyemedi

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde birçok oyuncu çeşitli sebeplerden dolayı formasından uzak kaldı.

Siyah-beyazlılarda statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut forma giyemedi.

Aslan, 3 puanı üç golle aldı
Sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Salih Uçan ile maç eksiği olan Mustafa Hekimoğlu'nun da karşılaşmada yer almadı.