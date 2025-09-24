Beşiktaş, erteleme maçında Kayserispor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan mücadeleyi 4-0 kazandı.

Bu sonuçla bir maçı eksik Beşiktaş puanını 9'a yükseltti. Kayserispor ise 4 puanda kaldı.

Yeni transferlerinden yoksun Beşiktaş maça; Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa, Rashica, Devrim, Abraham ilk 11'iyle başladı.

Kayserispor da sahaya; Bilal, Ramazan, Arif, Kayra, Carole, Nurettin, Jung, Dorukhan, Opoku, Cardoso, Tuci 11'iyle çıktı.

Beşiktaş, 15. dakikada Orkun Kökçü'nün asistinde Rafa Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda siyah-beyazlıların, bu sezon ligdeki ilk deplasman golü olarak kayıtlara geçti.

Rafa Silva, 32'de bir kez daha sahneye çıktı ve ceza sahası dışından net bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

Zecorner Kayserispor savunmasında büyük hata! Siyah-beyazlılar, 45+1. dakikada Tammy Abraham'ın takipçiliğiyle golü buldu ve ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Kayseri'de Rafa Silva şov var! Portekizli yıldız, kariyerinin ilk 'hat-trick'ine imza attı. Beşiktaş, erteleme maçında Kayserispor karşısında tabelayı 4-0 yaptı.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, erteleme maçında Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ta 10 isim Kayseri'ye karşı forma giyemedi

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde birçok oyuncu çeşitli sebeplerden dolayı formasından uzak kaldı.

Siyah-beyazlılarda statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut forma giyemedi.

Sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Salih Uçan ile maç eksiği olan Mustafa Hekimoğlu'nun da karşılaşmada yer almadı.