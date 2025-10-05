Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Halemler: Hüseyin Eyyüpler, Emir Turalı, Güneş Demir

Mormenekşe: Mehmetsalih, Ertan, Fetin, Amoah, Lawrence Ogbe, Sami, Arda(Burak), Aziz(Mehmetali), Emre Özsin, Ahmetcan(Cenker), Diarra.

K.Kaymaklı: İdris, Sena, Arda Kortay(Celal), Bahadır, Deran(Kadir), Arcan, Quentin Debouto(Celal), Emre(Derviş), Rasheed, Marega, Arda Sözc(Alpay).

Goller: Dk.2 Emre Özsin(Mormenekşe), Dk. 24 Sena, Dk. 43 Rasheed, Dk. 55 Deran, Dk. 81 Marega, Dk. 88 Quentin Debouto (K.Kaymaklı)

K.Kart: Dk. 43 Rasheed (K.Kaymaklı), Dk. 85 Burak (Mormenekşe)

İbrahim DALOĞLUU

Aksa Süper Ligin 3. Haftasında ligin yeni iki takımı Mormenekşe ile K.Kaymaklı arasındaki zorlu mücadelenin galibi deplasman ekibi K.Kaymaklı oldu.

K.Kaymaklı maçın başında geriye düştüğü karşılaşmada ikinci devreyi de 10 kişi oynamasına karşın rakibi Mormenekşe’yi 5 – 1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Dk. 2 Mormenekşe atağında K.Kaymaklı ceza sahası içinde oluşan karambolde defansın uzaklaştıramadığı topla buluşan Emre topu ağlara gönderdi. 1-0

Dk. 24 K.Kaymaklı’nın kazandığı serbest vuruşta ceza sahasına yükseltilen topa yükselen kalecinin yumruğu kısa düşünce Sena kafayla topu köşeden ağlara gönderdi. 1-1

Dk.26 Kaymaklı atağında Marega’nın sol kanattan getirerek yaptığı ortada defanstan seken topla ceza sahası içinde buluşan Arda müsait pozisyonda topu üstten auta attı.

Dk.38 Mormenekşe’nin kazandığı serbest vuruşta ceza sahasına yapılan ortada Ertan’ın indirdiği topla buluşan Emre’nin şutunda top yandan auta gitti.

Dk.43 sağ kanattan gelişen K.Kaymaklı atağında Marega’nın ceza sahasına girerken yaptığı ortada Ertan’dan önce topa dokunan Rasheed topu ağlara gönderdi. 1-2 Bu dakika gol sevinci sırasında tribüne yaptığı hareket sonrasında Rasheed direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Dk.50 K.Kaymaklı atağında Arda Sözcü çalımlarla Mormenekşe ceza sahasına yaklaşarak pasını Quentin’e verdi. Önünü boşaltarak şutunda kaleci Mehmetsalih topu kornere çeldi.

Dk.55 Mormenekşe’nin atağa çıkarken kaptırdığı topla buluşan Deran hızla Mormenekşe ceza sahasına ilerleyerek kaleciyle karşıya kaldığı anda şutunda top köşeden ağlarla buluştu. 1-3

Dk.70 Mormenekşe atağında Emre’nin ortasında Ertan’ın kafa vuruşunda kaleci İdris topu kornere çeldi.

Dk.81 Kaymaklı atağında orta alanda topla buluşan Marega kaleci Mehmetsalih’in önde olduğunu görerek yaptığı aşırtma vuruşunda kalecinin müdahalesine rağmen top ağlara gitti. 1- 4

Dk. 85 K.Kaymaklı kontra atağında Debouto defans arkasına atılan topla ceza sahasına ilerlerlerken oyuna sonradan giren Burak tarafından düşürülünce direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Dk. 88 K.Kaymaklı atağında Mormenekşe ceza saha içinde son olarak topla buluşan Debouto topu ağlara göndererek skoru belirledi. 1 – 5

Bu sonuçla K.Kaymaklı puanını 4 yaparken, Mormenekşe 3 puanda kaldı.