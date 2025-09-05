Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü, kulüp binası yenileme çalışmaları kapsamında Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nı da yenileme sürecine dahil etti.

İlk etapta, Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Aktunç’un katkılarıyla stadın duvarlarında güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Daha sonra, stadın içindeki eski tribünler ve tuvaletler yıkıldı. Yıkımın tamamlanmasının ardından, yeniden düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Kulüp yönetimi, tadilat çalışmalarının yeni sezona yetiştirilmesinin planlandığını açıklarken, çalışmalara katkıda bulunan herkese teşekkürlerini iletti.