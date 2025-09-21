Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Ali Özer, Serdar Gürpınar, Ali Eren Orçan

C.B. Gençlik Gücü: Kemal, Adil, Ünal, Fofana(89.Dk Salih Sakallı), Arif(46.Dk Bamba), Jibril, Mustafa Sakallı, Farouk, Mehmet Altın(46.Dk Sertan),İsmail, Semih(56.Dk Salih Güvensoy)

K.Kaymaklı: İdris, Deran(72.Dk Emre Nazik)Bahadır,(84.Dk Altan) Sena, Arda (78.Dk Boran), Derviş, Arcan(72.Dk Mehmet Öztürk),Debouto, Alpay(78/Dk Celal),Marega, Rasheed

Goller: 69.Dk Jibril, 82.Dk Bamba( GG)-39. ve 90+5.Dk Marega (K.Kaymaklı)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 1. Haftada Lefkoşa derbisi heyecanı yaşandı.

AKSA Süper Lig'de 1. Hafta maçında China Bazaar Gençlik Gücü, Küçük Kaymaklı’yı konuk etti. Atatürk Stadında oynanan China Bazaar Gençlik Gücü – Küçük Kaymaklı maçını Ali Özer yönetti.

39.Dk: K.Kaymaklı kontra atağında Deran sağ kanattan hızla rakip yarı alana yöneldi ve pasını göbekten bindiren Marega’ya aktardı. Marega cezq alanına girer girmez vurdu ve topu filelere gönderdi . GG 0-1 K.Kaymaklı

50.Dk: K.Kaymaklı atağında Debouto ceza alanı dışından vurdu ancak kaleci Kemal gole izin vermedi.

64.Dk: GG atağında Bamba’nın ara pasında savunma arkasına sarkan Fofana kaleci İdris ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı ancak İdris gole izin vermedi.

69.Dk: GG atağında Bamba sağdan topu ceza alanına ortaladı ve Jibril vuruşunda topu filelere gönderdi. GG 1-1 K.Kaymaklı

81.Dk: GG atağında Adil sağdan orta şut karışımı bir top gönderdi. Kaleci İdris bu topu çeldi ve dönen topa Sertan vurdu ancak top üstten dışarıya gitti.

82.Dk: GG atağında Sertan’ın pasında Bamba sağ kanattan cezq alanına girdi ve vuruşunda topu filelere gönderdi. GG 2-1 K.Kaymaklı

90+5.Dk: K.Kaymaklı atağında Marega sağ kanattan ceza alanına girdi ve rakiplerinden topu söküp vuruşunda topu filelere gönderdi. GG 2-2 K.Kaymaklı