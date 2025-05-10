Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından Poli Baf'ta yapılan kazılar neticesinde kimlik tespiti tamamlanan Şehit Ayşe Ramadan dün düzenlenen askeri törenle defnedildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Kabristanlığı'nda, İsmail Sefa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından şehit Ayşe Ramadan, Ortaköy Şehitliğinde askeri tören ile ebediyete intikal etti.

Saygı duruşu ve saygı atışı ile şehitliğe defnedilen şehit Ayşe Ramadan anısına konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, aileye, şehidin fotoğrafını ve tabutu örten KKTC ile TC bayraklarını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KŞK’nın meşakkatli çalışmaları sonucu kimliği tespit edilen şehidi bugün ebediyete uğurladıklarını söyledi.

Rum kurşunlarıyla şehit olan Ayşe Ramadan’a rahmet, ailesine başsağlığı dileyen Tatar, “Şehitlerimizi ne unuttuk ne de unutacağız” dedi.

Kıbrıs Türk halkının bugünkü bağımsız ve onurlu yaşamını şehitlere borçlu olduğunu ifade eden Tatar, “Bu topraklar için, vatan için şehit oldular, şehitleri saygıyla aileleri minnetle anıyoruz. Mücadelemiz, KKTC devletini sonuna kadar yaşatmak; varlığımızı, şehitlerimize saygı ve birlik beraberlik içerisinde kutsal değerlere de sahip çıkarak sürdürmek görevimizdir” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından şehit toprağa verildi ve dualar okundu.