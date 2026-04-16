Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Kayan yenilenen vizyonu ve kadrosu ile öne çıkan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ne nezaket ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Mehmet Kayan, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Genel Sekreteri Cenk Paşa ile görüştü ve okulun çalışmaları hakkında bilgi aldı. İkili görüşmede ilerleyen günlerde yapacakları işbirlikleri ile Güzelyurt bölgesini kalkındırma ve canlandırma projeleri hakkında fikir alış verişinde bulundu.

Kayan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Genel Sekreter Paşa’ya teşekkür etti. Genel Sekreter Paşa, Güzelyurt bölgesinin geliştirilmesi gerektiğini belirterek bu bağlamda her türlü iş birliğine hazır olduklarının altını çizdi.