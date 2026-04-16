Depremlerin etkileri, yalnızca yaşandıkları anla sınırlı değil. Sonrasında insanların ruhsal ve fiziksel sağlığı üzerinde uzun süreli etkiler bırakmaya devam ediyor. Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Sarsıntı Geçer, Etkisi Kalır” etkinliği bu etkilerin daha iyi anlaşılması ve toplumsal farkındalığın artırılması hedefiyle düzenlendi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 No’lu salonda gerçekleştirilen etkinlikte deprem sonrası psikolojik ve fizyolojik etkiler çok boyutlu olarak değerlendirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı, Tıp Fakültesi, Tıp Öğrenci Birliği (NEUMSA) ve Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi (DEPZEM) iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, alanında uzman isimleri bir araya getirdi. Etkinlikte; DEPZEM Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma Müdürü Hüseyin Soybir, Yakın Doğu Üniversitesi Ortak Dersler Koordinatörlüğü’nden Dr. İlker Gelişen ve Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkan Vekili Doç. Dr. M. Haluk Özbay konuşmacı olarak yer aldı. Sunumlarda; deprem sonrası ortaya çıkan psikolojik etkiler, fiziksel sağlık üzerindeki sonuçlar ve toplum sağlığının korunmasına yönelik yaklaşımlar kapsamlı biçimde ele alındı.

Öğrenci, akasemisyen ve sivil toplum örgütlerini bir araya getiren etkinlikte ayrıca, afet sonrası profesyonel destek süreçlerinin önemi vurgulanarak bireylerin ve toplumun uzun vadeli iyilik halinin korunmasına yönelik çözüm önerileri paylaşıldı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği program, deprem gerçeğinin yalnızca fiziksel yıkımla sınırlı olmadığını ortaya koyarken, ruh sağlığı ve yaşam kalitesi üzerindeki kalıcı etkilerine dikkat çekti. Moderatörlüğünü Tıp Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Gizem Söyler’in üstlendiği etkinliğin açılış konuşması, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan tarafından gerçekleştirildi. Soru-cevap bölümüyle sona eren programda Prof. Dr. Mocan, katılımcılara teşekkür plaketi takdim etti.

Prof. Dr. Gamze Mocan: “Deprem ve doğal afetler bir kader değildir; gerekli önlemler alınarak etkileri azaltılabilir.”

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan, akademisyenlerin sahip oldukları bilgi ve deneyimi toplumla, hekimlerle ve öğrencilerle paylaşmayı bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti. 6 Şubat depreminin ardından düzenledikleri sempozyumu hatırlatan Prof. Dr. Mocan, gerçekleştirilen bu etkinliğin de aynı sorumluluk anlayışının bir devamı olduğunu belirtti.

Deprem ve doğal afetlerin “kader” olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Mocan, bu yaklaşımın gerekli önlemlerin alınmasının önünde engel oluşturduğunu dile getirdi. Bilimsel bilgi, eğitim ve doğru planlamayla afetlerin etkilerinin önemli ölçüde azaltılabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Mocan, üniversite olarak bu konuda üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Konuşmasında 6 Şubat depremlerinde yaşanan kayıplara da değinen Prof. Dr. Mocan, üniversite bünyesinden öğrenciler ve bir akademisyenin yanı sıra on binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, yaşamını yitirenleri rahmetle andı. Bu büyük acının toplumda derin izler bıraktığını ifade eden Prof. Dr. Mocan, benzer felaketlerin etkilerini azaltmanın yolunun bilim, farkındalık ve hazırlıklı olmaktan geçtiğine dikkat çekti.