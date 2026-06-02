Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, uluslararası alanda dikkat çeken bir başarıya daha imza attı. Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bünyesinde çalışmalarını sürdüren NEU-AV Takımı, Fransa’da düzenlenen “IEEE/ACM CPS-IoT Week 2026” kapsamında gerçekleştirilen “2026 MathWorks ve Quanser Sürücüsüz Araç Öğrenci Yarışması”nda finale yükselerek dünyanın en iyi 10 üniversite takımı arasına girmeyi başardı.

Elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği alanında dünyanın en saygın kuruluşları arasında yer alan Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ile Association for Computing Machinery (ACM) tarafından organize edilen konferans, Fransa’nın Saint-Malo kentinde gerçekleştirildi. Siber-fiziksel sistemler ve Nesnelerin İnterneti alanındaki önemli uluslararası etkinliklerden biri olarak kabul edilen konferans kapsamında düzenlenen yarışmada, dünyanın farklı üniversitelerinden toplam 90 takım mücadele etti. Yarışmanın ilk aşamasında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken NEU-AV Takımı, finale kalan 10 seçkin ekip arasında yer alarak önemli bir başarı elde etti. Takım, Yakın Doğu Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü dördüncü sınıf öğrencileri Bashar Nabil Omar Hudhud ile Md. Arafat’tan oluşuyor. Ekibin akademik danışmanlığını ise Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Arya Saboury üstleniyor.

NEU-AV Takımı, “MATLAB”, “Simulink” ve “Quanser QCar 2” platformlarını kullanarak geliştirdiği otonom sürüş sistemiyle yarıştı. Yaklaşık iki ay süren yoğun çalışma sürecinde ekip; algılama, yol planlama ve gerçek zamanlı kontrol alanlarında gelişmiş otonom sürüş algoritmaları tasarladı. MATLAB/Simulink tabanlı simülasyon ortamında geliştirilen sistem sayesinde araç, güçlü ve güvenilir bir navigasyon performansı sergiledi.

Takımın akademik danışmanlığını yürüten Yakın Doğu Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Arya Saboury, elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmesinde otonom robotik ve akıllı sistemler alanındaki çalışmaların önemine dikkat çekti. Yrd. Doç. Dr. Saboury, araştırmalarının özellikle güvenli robot navigasyonu için belirsizlik farkındalıklı anomali tespiti üzerine yoğunlaştığını belirterek, bu tür uluslararası yarışmaların öğrencilerin teorik bilgilerini gerçek mühendislik problemleriyle birleştirmeleri açısından kritik bir deneyim sunduğunu ifade etti. Robotik, mekatronik, kontrol ve akıllı araç teknolojileri alanlarında yürütülen akademik çalışmaların öğrencilerin proje süreçlerine doğrudan katkı sağladığını vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Saboury, NEU-AV Takımı’nın ortaya koyduğu performansın bu bütünlükçü eğitim yaklaşımının somut bir sonucu olduğunu dile getirdi.

Yrd. Doç. Dr. Saboury, “Bu üniversitenin akademik ailesinin bir parçası olmak gerçek bir ayrıcalık. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Bilgehan’a destekleri ve teşvikleri için içtenlikle teşekkür ediyorum. Takımımıza duyduğu güven ve öğrenci başarısını teşvik etme konusundaki kararlılığı, bizim için gerçek anlamda motive edici oldu. Final aşamasına seçilmek ise; öğrencilerimizin özverili çalışmasının ve teknik yetkinliğinin anlamlı bir ifadesidir. Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, yeniliğin ve hırsın gerçek anlamda beslendiği bir ortam yaratmıştır; bu kurumun bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Bu başarı yalnızca takımımıza değil, öğrencilerimizin potansiyeline inanan Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki herkese aittir” dedi.