Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2025 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası, 13 Eylül 2025 Cumartesi akşamı yapılan altıncı ayak yarışlarıyla tamamlandı. Sezonun final yarışları Cemsa Sporting Center’de 1400 metre uzunluğundaki RC1 kodlu pist şeklinde gerçekleştirildi. Baştan sona büyük çekişmeye ve heyecana sahne olan yarışlar sonunda kazananlar belirlendi.

Ana sponsor Motul North Cyprus’un yanı sıra KKTC Başbakanlık Spor Dairesi, KKTC Gençlik Dairesi, Cemsa Karting & Sporting Center, Near East Bank, Güven Sigorta, damalibayrak.net, Gelengül Production ve Macro Race Control Team’in de katkılarıyla yapılan 2025 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası final yarışlarında, 4 kategoride 18 pilot piste çıktı. Mini kategoride sezona damgasını vuran Asil Özbahadır bir kez daha tüm seansları zirvede tamamlayarak zafere ulaştı. İkinci Ateş Karalım olurken, çok sıkı bir mücadele vererek aynı puanda yarışı tamamlayan fakat en iyi tur derecesiyle üçüncü olan isim Reşat Altınör oldu. Dördüncü sırada finiş gören isim ise Halil Kamacıoğlu oldu.

Junior kategoride Eren Ortaç hem yarışı hem de sezonun şampiyonluğunu kazanmayı başardı. İki ayakta da zirvede yer alarak 40 puan toplayan Eren Ortaç birinci olurken, Deniz Alıcı kariyerinin en iyi derecesini elde ederek ikinci olmayı başardı. Doğum gününde podyuma çıkmayı başararak üçüncü olan isim ise İsmail Araz oldu. Aynı puana sahip Ali Çetin Beydola ve Asrın Karakuş sıralanırken, ilk yarışta kaza yapan Mustafa Topcu, Aren Damdelen ve Su Karalım onları takip etti. İlk ayakta kaza yaparak final ayağına son cepten başlayan Topcu, final ayağında ikinci olarak büyük alkış topladı.

Senior kategoride ise iki pilotun nefes kesen mücadelesi vardı. Hasan Halil Onalt ile Demir Göksan birer yarış kazanarak puanlarını eşitlediler. İzleyenlere büyük heyecan yaşatan ikiliden en iyi tur derecesi daha iyi olan Hasan birinci olurken Demir gecenin ikincisi oldu. Demir bu yarış aldığı puanlarla şampiyonluğunu ilan etti. Masterlerde ise Saner Fidan ilk sırada yer almayı başardı. Güner Ballı ikinci olurken Canay Sakallılar üçüncü olmayı başardı. Sezonun şampiyonu ise bu yarışta finiş göremeyen Fahri Altınör oldu. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Cemsa Sporting Center direktörü Mehmet Salih Karalım, yarışa direktörü Sertuğ Özyiğit ve Kuzey Kıbrıs Karting Derneği Başkanı Tigin Güryel takdim etti.

Dereceler

Mini:

1.Asil Özbahadır - 40 Puan

2.Ateş Karalım – 34 Puan

3.Reşat Altınör – 28 Puan (1:06,029)

4.Halil Kamacıoğlu – 28 Puan (1:06,090)

Junior:

1.Eren Ortaç – 40 Puan

2.Deniz Alıcı – 32 Puan

3.İsmail Araz – 28 Puan

4.Ali Çetin Beydola – 22 Puan

4.Asrın Karakuş – 22 Puan

6.Mustafa Topcu – 17 Puan

7.Aren Damdelen – 11 Puan

8.Su Karalım – 10 Puan

Senior:

1.Hasan Halil Onalt – 37 Puan (59,022)

2.Demir Göksan – 37 Puan (59,247)

Master:

1.Saner Fidan – 40 Puan

2.Güner Ballı – 34 Puan

3.Canay Sakallılar – 30 Puan

4.Fahri Altınör - DNF