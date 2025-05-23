Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2025 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası, 25 Mayıs 2025 Pazar günü yapılacak ikinci yarışlarda devam ediyor. Altı yarış olarak planlanan sezonun ikinci yarışları Cemsa Sporting Center’de, KKTC Gençlik Dairesi 19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirecek.

25 Mayıs Pazar sabahı 08.00’den itibaren serbest antrenmanlar, teknik kontroller ve yarışçı bilgilendirme toplantısı yapılacak olan organizasyon, 12.30’da başlayacak olan resmi antrenmanlarla devam edecek. Organizasyonda heyecan, 13.30’da start alacak olan sıralama turları ile artacak. İlk ayak yarışları 14.30’da ve final ayağı yarışları 15.45’de başlayacak. 4-6 yaş arası minik sporcuların gösterisi ise 17.15’de yapılacak. Derecelerin belirlenmesinin ardından ödül töreni yapılarak organizasyon takribi 18.00’de sona erecek.

22 YARIŞÇI ÖN KAYIT YAPTIRDI

Ana sponsor Motul North Cyprus’un yanı sıra KKTC Başbakanlık Spor Dairesi, KKTC Gençlik Dairesi, Cemsa Karting & Sporting Center, Near East Bank, Güven Sigorta, SK Karting Akademi, damalibayrak.net, Gelengül Production ve Macro Race Control Team’in de katkılarıyla yapılacak olan 2025 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası ikinci ayak yarışlarına 8’i minik sporcular olmak üzere 22 pilot ön kaydını yaptırdı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışların yapılacağı organizasyonda kıran kırana yarışlar yapılacak. Yarışın kayıtları 24 Mayıs 2025 Cumartesi akşamüzeri 16.00’da tamamlanacak. Cemsa Sporting Center’de, 1,550 metre uzunluğundaki RC2 kodlu klasik pist şeklinin kullanılacağı yarışta Mini kategoride 5, Junior kategoride 8, Senior ve Master kategoride 3’er yarışçı mücadele edecek.

Yarış Programı

Serbest Antrenmanlar: 08.00

Resmi Antrenmanlar: 12.30

Sıralama Turları: 13.30

1.Ayak Yarışları: 14.30

2.Ayak Yarışları: 15.45

Rookie Show (4-6 Yaş): 17.15

Ödül Töreni: 18.00

Rookie:

1.Daren Erosal

2.Ayaz Ertuğrul

3.Ali Ertan

Mini:

1.Ateş Karalım

2.Reşat Altınör

3.Asil Özbahadır

4.Martin Kotkin

5.Halil Kamacıoğlu

Junior:

1.Su Karalım

2.Eren Murat Ortaç

3.Mustafa Topçu

4.Poyraz Polat

5.Ali Çetin Beydola

6.Asrın Karakuş

7.İsmail Araz

8.Deniz Alıcı

Senior:

1.Demir Göksan

2.Hasan Halil Onalt

3.Niyazi Özçınar

Master:

1-Güner Ballı

2-Fahri Altınör

3.Canay Sakallılar