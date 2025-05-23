Kuzey Kıbrıs Türk Otomobil Kurumu (KKTOK) Direktörü Canben Özpaşa, 24 Mayıs Cumartesi günü, adada ilk kez düzenlenecek olan yepyeni bir formatta Gymkhana Challenge yarışı hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Güney Kıbrıs ve Türkiye'de henüz bulunmayan bu özel yarışın, ilk defa NEU Event Park'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

Özpaşa, yaptığı açıklamada, otomobil sporlarına farklı bir soluk getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Gymkhana Challenge, sürücülerin koordinasyon, hız ve araç hakimiyetini en üst düzeyde sergileyeceği, izleyicilere de büyük bir görsel şölen sunacak bir format. Bu yarış, sadece zamana karşı bir mücadele olmaktan öte, beceri ve stratejinin ön planda olduğu heyecan verici bir etkinlik olacak," dedi.

Yarışın Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez düzenleniyor olmasının önemine vurgu yapan Özpaşa, "Bu yeni formatı ülkemize kazandırmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz. NEU Event Park'ın altyapısı ve imkanları sayesinde, bu özel yarışı en iyi şekilde organize edebileceğiz," ifadelerini kullandı.

Tüm motor sporları tutkunlarını ve halkı, bugün NEU Event Park'a gelerek bu heyecan verici ve bir ilk niteliğindeki etkinliğe tanıklık etmeye davet etti. Yarışın, adanın otomobil sporları arenasına yeni bir boyut katması bekleniyor.

NEU EVENT SCHOOL EĞİTMENİ AHMET BAĞRIAÇIK "EŞSİZ BİR GÖSTERİYE HAZIRIZ"

NEU Event School'un eğitmeni Ahmet Bağrıaçık, yaptığı açıklamada, "Gymkhana Challenge için özel olarak tasarladığımız parkur, sürücülere hem yeteneklerini sergileme hem de limitlerini zorlama fırsatı sunacak. Parkurumuz, hızlı slalomlar, ani dönüşler ve hassas manevralar gerektiren elementlerle dolu. Seyircilerimiz de araçların bu zorlu parkurda nasıl dans ettiğine şahit olacaklar," dedi.

Parkurun hazırlanmasında büyük bir özen gösterdiklerini belirten Bağrıaçık, güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde tutulduğunu ve hem sürücüler hem de seyirciler için güvenli ve keyifli bir ortam oluşturulduğunu vurguladı.

Tüm motor sporları severleri ve hafta sonuna farklı bir heyecan katmak isteyen herkesi yarın NEU Event Park'a beklediklerini belirterek, "Bu sadece bir yarış değil, aynı zamanda görsel bir şölen ve otomobil kontrolünün zirvesi. Kaçırmak istemeyeceğiniz bir etkinlik olacak" sözleriyle davetini yineledi.

NEU EVENT PARK'TA BASIN MENSUPLARINA "LEZZETLİ" TANITIM

24 Mayıs Cumartesi NEU Event Park'ta ilk kez düzenlenecek olan Gymkhana Challenge yarışı öncesinde basın mensuplarına özel bir jest yaptı. Yarışın detaylarını aktarmak üzere düzenlenen basın toplantısından önce, gazetecilere Kebap House'ta lezzetli bir yemek ikramında bulunuldu.