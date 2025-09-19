Trendyol Süper Lig'de 6. hafta resmen başladı. İzmir temsilcisi Göztepe, ligin dev ekiplerinden Beşiktaş'ı konuk etti.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Göztepe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Juan, 19. dakikada Rhaldney ve 85. dakikada Sabra kaydetti.

Bu skorun ardından yenilmezlik serisini 6 maça yükselten Göztepe, puanını 12 yaptı ve maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı.

Bu sezon ilk kez yenilen ve 2 maç eksiği bulunan Beşiktaş ise 6 puanla 10. basamakta yer buldu.

Beşiktaş, Süper Lig'de ertelenen maçta 24 Eylül Çarşamba günü Kayserispor deplasmanına çıkacak. Göztepe ise gelecek hafta Eyüpspor deplasmanına çıkacak.