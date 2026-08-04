AKSA Süper Lig’de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Karşıyaka, dikkat çeken bir transfere imza attı.
Yeşil-beyazlı ekip, bonservisi Mağusa Türk Gücü’nde bulunan ve İngiltere’de profesyonel futbol kariyeri bulunan 29 yaşındaki kanat ve hücuma dönük orta saha oyuncusu Wesley Nurettin McDonald’ı ülkeye getirdi.
KKTC vatandaşı olan deneyimli futbolcu, Karşıyaka Kulüp Başkanı Umut Düzdaban tarafından havaalanında karşılandı.
Kulüpten yapılan paylaşımda, “Hoş geldin Wesley Nurettin McDonald! Yeşil-Beyaz ailemize hoş geldin. Karşıyaka Anamur Spor Kulübü çatısı altında birlikte yazacağımız çok başarı hikâyesi var” ifadelerine yer verildi.
Karşıyaka Anamur Spor Kulübü, yeni transferiyle birlikte sezon öncesi kadro yapılanmasını güçlendirmeyi hedefliyor.