Süper Lig ekiplerinden Karşıyaka, 2024–25 sezonu hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre Yeşilova (Merit Alsancak Yeşilova) forması giyen Mehmet Kum, yeşil-kırmızılı kadroya dahil edildi.

Öte yandan Karşıyaka, deneyimli savunma oyuncusu Orhan Tanık ile de anlaştı. Orhan Tanık, Karşıyaka başkanı Umut Düzdaban ile yeni sezon için el sıkıştı. Bonservisli olarak Karşıyaka’ya transfer olan Orhan Tanık, 1 yıllığına yeşil beyazlı formayı giyecek. Savunma ve ön libero oyuncusu Orhan Tanık, geçtiğimiz sezon Düzkaya forması giymiş, 2 de gol atmıştı.