Karşıyaka Spor Kulübü, takımın başına teknik direktör Ertaç Taşkıran’ın geçtiğini duyurarak yeni bir dönemin başladığını vurguladı. Kulüp, sosyal medya paylaşımında, “Galibiyet için takımın başında görevde. Fragman bitti, film yeni başlıyor” ifadelerini kullanarak, gelecek maçlara dair umut dolu mesajlar verdi.

Ertaç Taşkıran’ın liderliğinde, Karşıyaka Spor Kulübü’nün sahada daha etkili bir performans sergilemesi ve galibiyet serileri yakalaması bekleniyor. Taraftarlar, bu yeni dönemde takımlarını desteklemek için kenetlenirken, Taşkıran’ın tecrübesiyle takımı başarıya taşıyacağına inanıyor.

Yeşil-kırmızılılar, “film gibi” bir sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Hedef: zaferlerle dolu bir hikaye yazmak!