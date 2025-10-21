Süper Lige istediği şekilde başlayamayan ve 5 haftada sadece 2 puan alabilen Karşıyaka’da teknik direktörlük görevine Cemal Kır getirildi. Başkan Umut Düzdaban önderliğindeki Karşıyaka yönetimi, yapılan görüşmelerin ardından deneyimli teknik adam Cemal Kır ile anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz hafta Küçük Kaymaklı’ya sahasında farklı yenilen Karşıyaka’da teknik direktör Devrim İzge ile yollar ayrılmıştı.

Göreve getirilen Cemal Kır’ın yardımcılığını ise Aksel Kaptanoğlu yapacak.

Cemal Kır, geçtiğimiz sezon Yenicami Ağdelen Kulübü’nde teknik direktörlük görevini üstlenmişti.