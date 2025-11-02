Stat: Şampiyon Melekler Stadı

Hakemler: Ali Özer, Yusufcan Dönder, Arif Malek

Karşıyaka: Osman Erdoğan, Gökhan, Göksel, Hasan, Mehmet Gürpınar(Dk.54 Süleyman), Toykan (Dk.63 Selçuk), Mehmet Kum, Muhammed Jatta, Mahfouz Kande, Muhammet, Papa Demba Ndior (Dk.70 Aykan)

Yeniboğaziçi: Emre Nalbant, Ali Özay, Daniel Kalu(Dk.56 Burak), Mehmet Enes (Dk.46 Berat), Fevzi (Dk.46 Eli Amir), Ramadan (Dk.66 Ertan), İrfan Özbaysal, Serhat Özuğurlu, Mouhamed Njoya, Kenan, Anthony Uzodimma (Dk.65 Ada)

Goller: Dk.27, 44 (P) ve 48 (P) Papa Demba Ndior, Dk.37 Mahfouz Kande, Dk.45 ve 60 Toykan Hacet (Karşıyaka) – Dk.17 Ramadan Ağdaç, Dk.20 ve 80 (P) Mouhamed Njoya (Yeniboğaziçi)

AKSA Süper Lig’in 7’nci haftasında Karşıyaka ile Yeniboğaziçi, Şampiyon Melekler Stadı’nda karşılaştı.

9 golün atıldığı maçta 2-0 geriye düşen Karşıyaka, 6-3’lük skorla mücadeleyi kazandı ve sezonun ilk galibiyetini aldı.

Karşıyaka’nın golleri 27, 44 (Penaltı) ve 48’inci (Penaltı) dakikalarda Papa Demba Ndior, 37’nci dakikada Mahfouz Kande, 45 ve 60’ıncı dakikalarda Toykan Hacet filelerle buluşturdu. Yeniboğaziçi’nin golleri 17’nci dakikada Ramadan Ağdaç ile 20 ve 80’inci (Penaltı) dakikalarda Mouhamed Njoya’dan geldi.

Sezonun ilk galibiyetini alan Karşıyaka puanını 6 yaparken, Yeniboğaziçi 1 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Karşıyaka, Mesarya’ya konuk olacak. Yeniboğaziçi ise Alsancak Yeşilova’yı ağırlayacak.