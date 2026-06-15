KKTC'de 15 Eylül 2025’te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı bugün karnelerin dağıtılmasıyla sona eriyor.

İlköğretim, Genel Ortaöğretim ile Mesleki Teknik Öğretim Dairelerine bağlı okullarda öğrenim gören 57 bin 514 öğrenci, bugün karne ve tamamlama belgelerini alarak; kamu ve özel okullarda görev yapan yaklaşık 6 bin 500 öğretmen ile birlikte yaz tatiline çıkacak.

Akademik takvime göre, öğrenci ve öğretmenler, yaklaşık üç aylık aranın ardından 14 Eylül Pazartesi günü ders başı yaparak 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılına başlayacak.

Ortaöğretimde Bütünleme ve Sorumluluk Sınavları ise, 16-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı 132 okulda 27 bin 481, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 49 okulda 25 bin 188 ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 13 okulda 4 bin 45 öğrenci eğitim görüyor. Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezlerinde ise yaklaşık 800 öğrenci bulunuyor.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ile 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı ise 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Meslek liseleri programlarına tercih başvuruları ise 17-23 Haziran tarihleri arasında alınacak, yerleştirme sonuçları 24 Haziran’da açıklanacak.

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sınavı da 24-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÇAVUŞOĞLU

Öte yandan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yaz dönemi boyunca altyapı ve yapısal güçlendirme çalışmalarının süreceğini ve yapay zeka teknolojilerini eğitim süreçlerine entegre edecek stratejik adımların atılacağını belirtti.

Çavuşoğlu, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla yayımladığı mesajda, bir eğitim öğretim yılını daha sevgi, emek ve başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Mesajında, “Okullarımızın koridorlarında yankılanan neşeli sesler, sınıflarımızda parıldayan meraklı gözler ve her zorluğun üstesinden gelen o muazzam azim, bu yıl da en büyük gücümüz oldu. Hepiniz kocaman bir alkışı ve gönülden bir teşekkürü hak ediyorsunuz.” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, eğitimin, sonsuz bir süreç olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, “Biliyoruz ki daha yapacak çok işimiz var.” diyerek, yaz dönemi boyunca bir yandan altyapı ve yapısal güçlendirme çalışmalarının aralıksız süreceğini, diğer yandan da yapay zeka teknolojilerini eğitim süreçlerine entegre edecek stratejik adımların atılacağını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder" sözünün Kıbrıs Türk maarifinin en temel pusulası olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bu misyon doğrultusunda hedeflerinin, her daim milli değerlerine bağlı, bilim ve teknolojiyi rehber edinen, Atatürkçü düşünen aydınlık nesiller yetiştirmek olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu mesajında, 2025-2026 eğitim öğretim yılındaki emek ve kararlılıkları için öğrencileri kutlayarak, yaz tatilini hem dinlenerek hem de bol bol okuyarak, yazarak ve kendilerini geliştirerek geçirmelerini temenni etti.

Öğrencilere tatil boyunca, kültürel, tarihi ve doğa gezisi yapmayı öneren Çavuşoğlu, “Attığınız her adımda bu toprakların kültürel zenginliğini, tarihi dokusunu ve doğasını yeniden keşfedin. Unutmayın ki her biriniz, bizim için çok kıymetlisiniz, ülkemizin umudusunuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yarınlara ışık tutacak birer meşalesiniz.” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin, geleceğin mimarları olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Her biriniz, ders anlatırken umut verdiniz, yol gösterdiniz, hayatlara dokundunuz. Birlikte yürüttüğümüz bu yolculuk, her zaman çok kıymetli. Sizlerin mesleki gelişimini ve dijital yetkinliklerini destekleyen projelerimizi yeni dönemde de artırarak sürdüreceğiz.” dedi.

Karnelerin, çocukların nasıl bir insan olduğunu değil, onların okul derslerinin nasıl olduğunu ortaya koyan belgeler olduğunu söyleyen Nazım Çavuşoğlu mesajında, velilere, karneleri değerlendirirken çocukların, kişiliklerini zedeleyici, öz güvenlerini yitirmelerine yol açıcı suçlamalardan kaçınma çağrısı yaptı. Çavuşoğlu, “Unutmayınız ki, onlara duyduğunuz koşulsuz sevgi ve güven başarıya giden en temel yoldur.” ifadelerini kullandı.