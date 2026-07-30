Karayolları Dairesi, Girne Değirmenlik Dağ Yolu Girne Acapulco Kavşağı ile Alevkayası arasındaki yolun çalışmalar nedeniyle 30 Eylül’e kadar kapalı kalacağını duyurdu.

Karayolları Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, KKTC Karayolu Master Plan kapsamında yapımına devam edilen Girne Değirmenlik Dağ Yolu Girne Acapulco Kavşağı ile Alevkayası ayrımı arasındaki yolun çalışmalar nedeniyle 31 Ağustos’a kadar can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Transit Otomobil (Salon/binek araç) ve Motosiklet trafiğine kapatıldığı anımsatılarak, bahse konu yol güzergahındaki kapatmanın 30 Eylül’e kadar uzatıldığını belirtti.

Açıklamada, sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, Transit Otomobil (Salon/binek araç) ve Motosikletlerin yolun trafiğe kapatılmış kesimini kullanmaması ve güzergah boyunca hız sınırlamalarına, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.