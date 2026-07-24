Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilecek, “1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu” kapsamında pazartesi günü, 18.30-20.30 saatleri arasında, bazı yollar trafik akışına kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da Dr. Naim Adiloğlu Caddesi’nin bir kısmı; Osman Örek Caddesi’nin Metehan çemberine gidiş istikameti; Mehmet Akif Caddesi; Osman Paşa Caddesi; Cemal Gürsel Caddesi’nin bir şeridi ve Girne Kapısı yol güzergahı trafik akışına kapatılarak, ulaşım alternatif yollardan sağlanacak.

Polis Basın Subaylığı, yol koşusu devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülere, yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.