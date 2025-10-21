Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni kazanan ve KKTC'nin 6. Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'ı tebrik etti.

Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 6. Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı en içten dileklerimle tebrik eder, yeni görevinde üstün başarılar dilerim.

Sayın Erhürman’ın bilgi birikimi, devlet tecrübesi ve toplumun tüm kesimlerini kucaklayan vizyonu ile ülkemize önemli katkılar sağlayacağına olan inancım tamdır.

Bu bağlamda spor ambargosunun kaldırılabilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte var gücümüzle çalışmak bizlerin de sorumluluğu olan bir görevdir.

Bir kez daha Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyor, kendisine ve ekibine ülkemiz, gençliğimiz ve camiamız adına başarılarla dolu bir dönem diliyorum.