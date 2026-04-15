Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Kıbrıs Türk Belediye Başkanları Derneği Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Dernek Başkanı Yücel Atakara’nın yanı sıra Halil Orun, Cemal Biren, Sümer Aygın, Hüseyin Paşa, İlker Edip ve Belediyeler Birliği Müdürü Muammer Güneş yer aldı.

Yerel yönetimlerin karşılaştığı güncel sorunların ele alındı görüşmede, ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Belediyelerimizin karşı karşıya olduğu sorunlara kalıcı çözümler üretebilmek için birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz gerekiyor. Bu tür ziyaretler, hem tecrübe paylaşımı hem de ortak projelerin hayata geçirilmesi açısından son derece kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanları Derneği Başkanı Yücel Atakara da, yerel yönetimlerin dayanışmasını güçlendirmeyi amaçladıklarını ve belediyelerle birebir temas kurmaya büyük önem verdiklerini belirterek, dernek yapısı ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.