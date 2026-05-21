Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ile Karpaz Meslek Lisesi Saç Tasarım Bölümü iş birliğinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk çalışması kapsamında, yerinde sağlık hizmeti alan vatandaşlarımıza evlerinde kuaför hizmeti sunuldu.

Gerçekleştirilen bu anlamlı çalışma ile vatandaşlarımızın kişisel bakım ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanırken, öğrencilerimizin de mesleki uygulama deneyimlerini geliştirmelerine imkan yaratıldı.

Belediye Başkanımız Dr. Fatma Çimen Tuğlu da toplum yararına gerçekleştirilen bu tür iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, gençlerin eğitim süreçlerine katkı koymaya ve vatandaşlarımızın yaşamına dokunan projeleri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.