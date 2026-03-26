Bir dönem KKTC Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunmuş olan farklı bankalarda uzun yıllar üst düzey yönetici olarak çalışan ekonomist Ahmet Karavelioğlu, Halkın Partisi’ne katıldı.

Karavelioğlu daha önce UBP Genel Başkanlığı'na aday olmuştu.

Karavelioğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Mevcut hükümetin ülkemizi getirdiği nokta ortada. Bu ortamda siyaset yapılacak en doğru adresin Halkın Partisi olduğunu düşündüğüm için siyasete Halkın Partisi’ne devam etmeye karar verdim. Önce memleketimiz diyen, çocuklarımızın daha iyi bir ülkede yaşaması için çabalayan ve temiz siyasete inanan herkesi Halkın Partisine destek vermeye çağırıyorum"