Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Küçük, Ceza ve Bilişim Suçları yasa değişikliklerine değinerek, bu şekilde Meclis’ten geçirilmeye çalışırsa oyunun ya ‘ret’ olacağını, ya da oylamaya katılmayacağını söyledi.

Kanal T’de Nazar Erişkin’in konuğu olan Küçük, hazırlanan tasarıda yer alan bazı ifadelerin netlikten uzak olduğuna dikkat çekti. Küçük, yasa değişikliklerinin açık, anlaşılır ve yoruma kapalı olması gerektiğini ifade etti.

Küçük, tasarının mevcut haliyle Meclis gündemine gelmesi durumunda destek vermeyeceğini yineledi.

Tasarıdaki muğlak ifadelerin ciddi riskler barındırdığını belirten Küçük, bu durumun çözülmek istenen sorunların yerine yeni problemler yaratabileceği uyarısında bulundu.

Fiber Optik Protokolü tartışmalarına da değinen Küçük, UBP Grup Toplantısı’nda bu konudaki rahatsızlığını açıkça dile getirdiğini hatırlatarak, gerektiğinde komiteden çekilmeyi talep ettiğini söyledi. Küçük, “İnanmadığım hiçbir şeyi zorla yapmam” diyerek tutumunun net olduğunu ortaya koydu.

KOMİTEDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLMİŞTİ

Ulusal Birlik Partisi geçtiğimiz günlerde söz konusu komitede üye değişikliğine gitmiş, Ceza ve Bilişim Suçları yasa değişikliklerinde muğlaklık olduğunu ifade eden UBP Milletvekili Hasan Küçük’ü komite üyeliği görevinden almıştı.

TAÇOY

Ceza Değişiklik ve Bilişim Suçları Değişiklik Yasa Tasarısı etrafındaki tartışmalar sürerken, UBP Milletvekili Hasan Küçük'ten sonra bir diğer UBP Milletvekili Hasan Taçoy’dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Küçük'ten sonra Taçoy da mevcut yasa değişikliğine 'ret' oyu vereceğini açıkladı.

Kanal T’de Damla Dabis Özel'in programında konuşan Taçoy, tasarının bazı maddeleriyle Meclis’ten geçmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

194, 195 ve 197’nci maddelere sert tepki gösteren Taçoy, bu düzenlemelerin “siyasi unsur” içerdiğini savunarak, “Bu maddelerle Genel Kurul’a gelirse ret oyu veririm” dedi.