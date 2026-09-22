Türk müziğinin geleneksel dokusunu modern tınılarla harmanlayan Karaf grubu, Girne’de müzikseverlerle buluştu.

Lezzetin Gurme adı: ‘HK KADAYIF Gurme’
Lezzetin Gurme adı: ‘HK KADAYIF Gurme’
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100-19

Girne’nin simge mekânlarından The Colony Hotel bünyesindeki Misty Bar’da gerçekleşen konserde grup, kendine has tarzıyla unutulmaz bir performansa imza attı.

102-19

Klasik Türk müziği, arabesk ve Anadolu folk ögelerini, modern bas hatları ve dinamik ritimlerle birleştiren Karaf, sahne performansıyla dinleyicilerden tam not aldı.

104-7

Samimi ve büyüleyici bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte konuklar gecenin ilerleyen saatlerine kadar grubun ritimlerine eşlik etti.