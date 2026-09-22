Türk müziğinin geleneksel dokusunu modern tınılarla harmanlayan Karaf grubu, Girne’de müzikseverlerle buluştu.

Girne’nin simge mekânlarından The Colony Hotel bünyesindeki Misty Bar’da gerçekleşen konserde grup, kendine has tarzıyla unutulmaz bir performansa imza attı.

Klasik Türk müziği, arabesk ve Anadolu folk ögelerini, modern bas hatları ve dinamik ritimlerle birleştiren Karaf, sahne performansıyla dinleyicilerden tam not aldı.

Samimi ve büyüleyici bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte konuklar gecenin ilerleyen saatlerine kadar grubun ritimlerine eşlik etti.