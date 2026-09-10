Lefkoşa’nın kalbinde, 1991 yılından bu yana damaklarda iz bırakan Şefler Pastanesi, lezzet yolculuğunu ilk günkü tutkuyla sürdürüyor.

Geleneksel tarifleri modern dokunuşlarla harmanlayarak misafirlerine her ziyaretinde benzersiz bir gastronomi deneyimi sunan işletme, çeyrek asrı aşan tecrübesiyle Lefkoşalıların vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor.

Yüksek müşteri memnuniyetiyle Lefkoşa’nın simge mekanları arasında yer alan Şefler, pastacılıktaki uzmanlığını geniş bir mutfak yelpazesiyle taçlandırırken, usta ellerden çıkan enfes yemekleriyle de fark yaratıyor.

Yıllardır değişmeyen kalitesi, güler yüzlü hizmet anlayışı ve ev sıcaklığındaki atmosferiyle 7’den 70’e her yaştan lezzet tutkununu ağırlayan Şefler Pastanesi, başarısını aile bağlarına ve büyük bir emeğe borçlu.

Türker ailesinin ortak hayali ve alın teriyle büyüyen bu köklü marka; baba Akay Türker, eşi Hamide Türker ile evlatları Dilek ve Cemil Türker’in işletmeciliğinde yükseliyor.

Aile fertlerinin özverisi, fedakarlığı ve katıksız sevgisiyle yarınlara taşınan Şefler Pastanesi, Lefkoşa’nın tatlı mirasını gururla yaşatıyor.