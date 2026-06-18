Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, 22-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tatbikat, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arama Kurtarma Teşkilatı’nda görevli sivil ve askeri unsurların katılımıyla Girne 101 Evler (St. Hilarion) bölgesi, Doğu Akdeniz, Gazimağusa açıkları ile KKTC toprakları, hava sahası ve karasularında icra edilecek.

Tatbikata ilişkin basın brifingi 23 Haziran Salı günü KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı/Boğazköy’de gerçekleştirilecek. Tatbikatın kara safhası aynı gün Girne’de, deniz safhası ise 24 Haziran’da Gazimağusa açıklarında yapılacak.