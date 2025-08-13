Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Arıklı'nın "öğrenci taşımacılığından ciddi rant elde edenler" ve "siyasetçilere baskı kuran bir lobi" şeklindeki açıklamalarının "gerçeği yansıtmadığını" savundu.

Öğrenci taşımacılığı yapan esnafın, ülkenin çocuklarını yıllardır sabahın ilk ışıklarından gece geç saatlere kadar güvenle taşıdığını kaydeden Topaloğlu, “Bizler devletten ‘haksız kazanç’ değil, emeğimizin karşılığını alıyoruz” dedi.

Arıklı’nın ayrıca “seçim öncesinde bu lobiyle kavga edemem” şeklinde açıklama yaptığını ileri süren Topaloğlu, bunun "halkın güvenli taşımacılık hakkının siyasi hesaplara kurban edildiğinin belgesi" olduğunu iddia etti.

Bu sözlerin, görevin gerektirdiği tarafsızlığa ve halka hizmet anlayışına "ters olduğunu" savunan Topaloğlu, Kar-İş’in, öğrenci taşımacılığını siyasi pazarlık malzemesi yaptırmayacağını , şantaj, baskı ve iftiralara boyun eğmeyeceğini belirtti.

Bakanlığı ve diğer yetkilileri, sektörün gerçek sorunlarını çözmek için masaya davet eden Topaloğlu, “Bu ülkenin çocuklarının güvenliği, şoförlerimizin emeği ve halkın doğru bilgilendirilme hakkı, hiçbir siyasetçinin koltuk hesabından daha değersiz değildir” dedi.