ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Havalimanı'nda bir yolcunun kasıklarının arasında sakladığı canlı kaplumbağa, X-Ray taramasından geçerken fark edildi.

ABD Federal Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA), havalimanında güvenlik taramasından geçen bir adamın pantolonunun içinde 12 cm uzunluğunda bir kaplumbağa tespit edildiğini duyurdu. Yolcu, güvenlik tarayıcısının alarm vermesi üzerine detaylı aramaya alındı.

TSA New Jersey Federal Güvenlik Direktörü Thomas Carter, bu tür bir olayla ilk kez karşılaştıklarını belirtti: "Yolcuların bıçak, silah gibi yasaklı eşyaları saklamaya çalıştığını gördük ancak ilk kez birinin pantolonuna canlı bir hayvan gizlediğine tanıklık ediyoruz."