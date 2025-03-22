ABD'nin Florida eyaletinde, 32 yaşındaki Jaythan Gilder lüks mücevher markasının mağazasına girerek değerli takıları inceledi.

Olaydan bir gün sonra polis tarafından yakalanan Gilder, ne yapacağını şaşırdı ve küpeleri polislerin gözleri önünde yutarak kaçtı.

Ancak kaçış planı başarısız oldu. Yapılan röntgen taramalarında küpelerin hırsızın midesinde olduğu tespit edildi.

Gilder'in röntgen görüntülerini paylaştı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

770 bin dolarlık mücevherlerin, sindirim süreci tamamlandıktan sonra nasıl geri alınacağı ise merak konusu oldu.