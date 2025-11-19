Lefke Gazi Lisesi öğrencileri ve velileri deprem riski taşıyan okul binasında adım atılmadığı gerekçesiyle Başbakanlık önünde eylem yapıyor.

Eylemde veliler ve öğrenciler, “Kaos içinde eğitim almak istemiyoruz”, “Çocuklarımızın can güvenliği yok”, “Anıtlar Yüksek Kurulu’nun kararını kabul etmiyoruz” yazılı pankartlar açtı.

Bunun yanında veliler, Deprem Denetim Komitesi’ne iletmek üzere “Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun koruma altına aldığı depreme dayanıksız iki binanın tamamen yıkılarak, günün eğitim şartlarına ve sınıf yapısına uyumlu yeni okul binalarının en kısa zamanda aynı alana yapılmasını” talep eden dilekçeler iletti.

Eyleme Lefke’den sivil toplum örgütleri ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın yanında, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) destek verdi. Öğretmen sendikaları ve KTMMOB, ardından Başbakanlık’taki Deprem Denetim Komitesi toplantısına katıldı.

Cemoğlu: “AYK kararları tekrardan bilimsel veriler ışığında değerlendirilmelidir”

Eylemde söz alan Lefke Gazi Lisesi Okul Müdürü Nihat Cemoğlu, 6 Şubat Depremi’nin ardından ülkedeki kamu binalarının depreme dayanıklılık testinden geçtiğini ve bu testte Lefke Gazi Lisesi’nin en kötü durumda olan birkaç okul arasında olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Cemoğlu, ardından binaların hemen boşaltıldığını ve prefabrik sınıflar hazırlandığını hatırlattı.

Konuyla ilgili çalışma yürüten inşaat mühendislerinin binaların acilen yıkılması gerektiği tespiti olduğunu belirten Cemoğlu, buna rağmen Anıtlar Yüksek Kurulu’nun (AYK) bu binaları gerekçesiz bir şekilde listelediğini savundu. Cemoğlu, “Can güvenliği ve eğitim hakkı Anayasa ile doğrudan koruma altına alınmış iki karardır. AYK kararıyla çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin bu hakkı sorumsuzca gasp edilmiştir.” dedi.

Cemoğlu, çocukların can güvenliğinin sağlanmasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın sorumlu olduğunu belirterek, derhal güvenli ve çağdaş standartlarda eğitim hakkının sağlanması için gereken adımların atılması çağrısında bulundu. Cemoğlu, AYK’nin kararlarının tekrardan bilimsel veriler ve hazırlanan raporlar temelinde değerlendirilmesini talep etti.

Kaya: “Çocuklarımı korumak herkesin görevi, gereken yapılmalı”

Ardından konuşan Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, geleceğin emanet edildiği çocukların korunmasının herkesin görevi olduğunu kaydetti.

Kaya, nice tarihi eserlerin kamusal yarar uğruna yıkıldığına dikkat çekerek, Lefke Gazi Lisesi’nin de bir şekilde güvenli hale getirilebileceğini, gerekirse aslına uygun olarak yıkılıp yeniden inşa edilebileceğini belirtti. Kaya, tüm yetkililerden bu doğrultuda hareket etmesini talep etti.

Sürecin aşılmasında sorumluluğun Milli Eğitim Bakanlığında olduğunu savunan Kaya, Lefke Gazi Lisesi’ne yönelik çalışmaların engellenmesi için Anıtlar Yüksek Kurulu kararlarının gerekçe olarak sunulduğunu iddia etti; “İstiklal Okulu’nda böyle bir karar yok, neden tek bir çivi çakılmadı?” diye sordu.

Maviş: “Öğrencilerimizin yanındayız, öğrencilerin talepleri dinlenmeli”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, öğretmen sendikalarının veli ve öğrencilerin yanında olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin can güvenliği nedeniyle altı gündür okula gitmediklerine dikkat çekti.

Maviş, sorunun çözümü konusunda Milli Eğitim Bakanlığının adım atması gerektiğini kaydederek, öğrenci, veli ve öğretmenlerin taleplerinin dinlenmesi gerektiğini belirtti; okulun güçlendirilmesi veya mümkünse yeniden replika (kopyası) yapılırken gelecekteki ihtiyaçların dikkate alınmasını talep ettiklerini söyledi.

Gökçebel: “Okulunuza, bölgenize sahip çıkmak zorundasınız”

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise, Lefke Gazi Lisesi’ndeki duruma dikkat çekerek, “İlahiyat için her şey var, Lefke için hiçbir şey yok.” dedi. Gökçebel, yetkililerin karar almamak için Anıtlar Yüksek Kurulu’nu öne sürdüğünü savundu.

Diğer okullardaki güçlendirme çalışmalarına işaret eden Gökçebel, mühendislerin bu gibi çalışmaların Lefke Gazi Lisesi’nde de yapılabileceğini söylediğini kaydetti.

19 Nisan 2023 tarihinde Deprem ve Doğal Afetler Yasası kapsamında para toplanmaya başlandığını hatırlattı, bugün bir okulun bile teslim edilmemiş olduğunu iddia etti.

Gökçebel, bölge halkına, öğretmen, öğrenci ve velilerine okullarına sahip çıktıları için teşekkürlerini ileterek, Lefke’deki çocukların altı gündür okula gidememesinin açıklamasının olamayacağını söyledi.

Aysal: “Ortak akıl zor değil, yeter ki niyet ve irade ortaya konulsun”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Seran Aysal, süreç hakkında bilgi vererek, yaklaşık bir yıl önce gerekli çalışmaların sunulmuş olmasına rağmen bir gelişmenin yaşanmadığını kaydetti.

Okul binasına ilişkin bir Anıtlar Yüksek Kurulu karar olduğuna dikkat çeken Aysal, devlet kurumlarının, Anıtlar Yüksek Kurulu kararlarına bağlı olarak okulun eğitime tekrardan kazandırılması için çalışmaları yürüten Lefke Avrupa Üniversitesi’yle istişare içerisinde neler yapılabileceğini çalışmış olması gerektiğini belirtti.

Aysal, ilgili okulların güçlendirme projelerinin hazır olduğunu vurgulayarak, bu noktada Deprem Komitesi’nde bir ortak aklın çıkmasının zor olmadığını vurguladı; “Yeter ki niyet ve irade ortaya konulsun.” dedi.

Konuşmaların ardından sendikalar ve birlik Başbakanlık Deprem Komitesi toplantısına girdi.



Lefke İstiklal İlkokulu’nda ise “konteynerde sürdürülen eğitimin ve okul tadilatları ilgili belirsizliğin devam ettiği” gerekçesiyle bugün greve gidildi.