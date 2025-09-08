Polis basın bültenine göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube (CÖŞ) amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen M.D.(E-28) ile A.H’nin (E-34) üzerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, şahısların tasarruflarında yaklaşık 35 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü ve 1 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.