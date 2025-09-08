İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis şehit oldu, 6 kişi de yaralandı. Saldırganın 16 yaşında lise öğrencisi olduğu öğrenildi.

Olay sabah saatlerinde İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis şehit oldu, 6 kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Fail olan 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır, bağlantıları araştırılmaktadır. Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun diyorum." dedi.

İddiaya göre, merkeze gelen kimliği belirsiz kişi, uzun namlulu silahla ateş açtı.

İhbar üzerine merkeze sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda, şehit ve yaralıların olduğu bildirildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayda şehit olan polislerin ise 1. Sınıf emniyet müdür Muhsin Aydemir, Polis Memuru Hasan Akın olduğu aktarıldı. Polis memuru Ömer Amila ise ağır yaralandı.

İZMİR BAŞSAVCISI: '6 YARALI VAR'

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "İki görevlimiz şehit, altı yaralımız var" denildi.

YERLİKAYA: ŞAHIS YAKALANDI

Korkunç olayla ilgili Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi:

"İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır.