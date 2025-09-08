Polis basın bültenine göre, kontrollerde Akdeniz’de K.Ö.(E-54) ve Ü.A’nın (E-63), Akdeniz-Koruçam Göleti'ne yasaların öngördüğü mesafeden daha yakın bir yerde; Esentepe’de ise S.E’nin (E-56) ruhsatsız avlandığı saptandı.

Kalkanlı’da E.T (E-68) Kalkanlı Göleti’ne yasaların öngördüğü mesafeden daha yakın bir yerde ve adına kayıtlı olmayan av tüfeğiyle avlandığı kaydedildi. Adı geçen şahsın evladı K.T. (E-40) hakkında da "adına kayıtlı av tüfeğini salimen muhafaza etmediği" gerekçesiyle işlem yapıldı.

Alkollü sürücülerin neden olduğu iki kazada iki kişi yaralandı
Alkollü sürücülerin neden olduğu iki kazada iki kişi yaralandı
İçeriği Görüntüle

Çayırova-Bafra köyleri yakınlarında S.S’nin (E-59) güneşin doğuşundan önce ve Mersinlik’te M.K’nin (E-69) ava kapalı bölge içerisinde kanunsuz avlandıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.