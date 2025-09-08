Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken “seçim kazanmak için her yol mübahtır” anlayışıyla hareket eden hükümet partileri ve hükümetin başı Başbakan Ünal Üstel’in, her gün yeni bir skandala imza attığını ileri sürdü.

Bengihan, “UBP’nin Mağusa’daki seçim toplantısında Başbakan Sn. Ünal Üstel’in sarf ettiği ‘Yazılıyı geçsinler, sözlüde gereken desteği Cumhurbaşkanımız ile vereceğiz’ şeklindeki sözleri, Anayasamızın demokrasi sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerini hiçe saydıklarını göstermektedir” dedi.

Bengihan, Anayasal, bağımsız bir kurum olan Kamu Hizmeti Komisyonunun gerçekleştirdiği tüm sınavları şaibe altına sokan, kurumun güvenilirliğini ve itibarını yerle bir eden bu sözlerin, aynı zamanda gençlerin umutlarının daha da yok olmasına yol açtığını belirtti.

Bengihan, kamuya yapılacak istihdamlarda Anayasanın eşitlik ilkesi gözetilerek fırsat eşitliğine dayalı, liyakatın esas alındığı bir sistemin “ne yazık ki elli yıl içerisinde hala kurulamadığını” kaydetti.

“UBP, DP ve YDP”yi her seçim dönemi devlet imkanlarını hoyratça kullanmakla suçlayan Bengihan, bunun “parti-devlet bütünleşmesinin en bariz örneğini” teşkil ettiğini savundu.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkan ve üyeleri Komisyon’un güvenilirliği ve itibarını korumak için gerekli hassasiyeti gösterirken, Başbakan Üstel’in sarf ettiği sözlerle Komisyon’un itibarının sarsıldığını, bağımsızlığı ve güvenilirliğinin sorgulanır hale geldiğini ileri sürdü.

Bengihan, gelinen noktada Kamu Hizmeti Komisyonu’nun derhal bir açıklama yapmasının halka karşı kaçınılmaz sorumluluk olduğunu belirtti.

Bengihan, ülkede demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, adaletin hakim olmasını sağlamak için her bir vatandaşın üzerine sorumluluk alarak “halka hizmeti değil, kendi siyasi geleceklerini önde tutan, gençlerin umutlarını çalan bu zihniyeti bir daha geri gelmemek üzere” göndereceğine inandıklarını kaydetti.