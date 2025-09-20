Yunanistan’ın sosyetik ailelerinden Laimou ailesinin 28 yaşındaki kızı Marissa Laimou, böcek kurbanı oldu.

İngiltere’de yaşayan ve geçtiğimiz aylarda kanser tedavisini tamamlayarak iyileşen Laimou, 3 gün önce ateş, kaşıntı, baş dönmesi ve enfeksiyon belirtileri göstermeye başladı. Marissa, önce evine gelen doktor tarafından parasetamol ile tedavi edildi.

Durumunun kötüleşmesi üzerine kanser tedavisi gördüğü doktoruyla görüşen genç kadın, hastaneye yönlendirildi. Doktorlar “böcek ısırığı” teşhisi koyarak genç kızı evine gönderdi. Ertesi gün hizmetçisi yatağında cansız bir halde Laimou’yu buldu. Aile, hastaneye dava açıldı.