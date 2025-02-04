Kanser hastalarına yardımcı olmak ve hastalığa karşı farkındalık yaratmak amacıyla kurulan Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), “4 Şubat Dünya Kanser Günü” dolayısıyla dün Ortaköy’deki dernek ofisinde basın toplantısı düzenledi.

Yönetim Kurulu adına açıklama yapan KHYD Başkanı Ayşe Kanlıada, 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle kanserle mücadelede erken teşhisin, tedaviye erişimin ve toplumsal farkındalığın önemine işaret etti, kanserin, küresel çapta milyonlarca insanı etkileyen bir sağlık sorunu olmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Kanlıada, düzenledikleri toplantı ile gündemi canlı tutmayı ve farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirterek, dernek olarak kanserle mücadelede ilerlemeyi, kanser kontrolünü sağlamayı ve tedavi ile ilaçlara zamanında ve kolay erişimin önemini vurgulamayı amaçladıklarını ifade etti.

2005 yılından kurulan Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü’nün (UICC) kanserin önlenmesi, teşhisi ve tedavisi konusunda dünya genelinde çalışmalar yürüten en büyük küresel kanser ağı olduğunu belirten Kanlıada, Örgütün, üye ülkelerde kanser hastalarının ve hasta yakınlarının yaşadığı sorunları ortaya koymayı ve bu mücadelede karşılaşılan engelleri gözler önüne sermeyi hedeflediğini söyledi.

Kanlıada, bu yıl UICC’nin verilerine göre, tedaviye ve ilaca erişemeyen hastaların yüzde 70’inin hayatını kaybettiği, buna karşın tedaviye hızlı ve kolay erişim sağlayabilenlerin yüzde 90’a varan oranlarda hayatta kaldığına dikkat çekti.

Başkan Kanlıada, ülkede de tedaviye ve ilaçlara erişimde yaşanan sorunların çözümünün siyasi otoriteler tarafından sağlanması gerektiğine dikkat çekerek, yetkililerin bu sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Kanlıada, ilaç sıkıntıları, onkoloji doktorları, hemşireler ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi, psikolojik desteğin artırılması gibi konuların da dernek olarak takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü’nün, kanser teşhisi konulan bireylerin ve ailelerinin yaşadığı zorlukları vurgulamak adına bu yıl küresel çapta bir sosyal medya kampanyası başlattığına da değinen Kanlıada, kanser hastalığını daha görünür hale getirmek, farkındalık yaratmak ve empati duygusunu artırmak için herkesin "baş aşağı" bir fotoğraf paylaşarak bu farkındalık hareketine katılması istedi.

Kanlıada, tüm hasta yakınlarını, gönüllüleri ve üyelerini baş aşağı fotoğraf paylaşmaya davet ederek, “Bu farkındalık çalışması, kanser hastalarının yaşadığı sorunlara daha fazla dikkat çekeceğine, toplumda çözüm odaklı hareket edilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum.” ifadelerine yer verdi.

Basın toplantısının devamında, Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü’nün her yıl belirli bir kanser türüne dikkat çektiğini ve 2025 yılı için rahim ağzı kanserini ön plana çıkardığını belirten Kanlıada, örgütün, rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısının tüm ülkelerde ulusal aşı takvimine ücretsiz olarak eklenmesi gerektiğini vurguladığını kaydetti.

KKTC’de de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin, HPV aşısının ücretsiz olarak uygulanmasının önemine dikkat çekerek, aşının ulusal sağlık politikalarına dahil edilmesi gerektiğini vurguladığı belirten Kanlıada, “Derneğimiz, sivil toplum üyesi olarak, HPV aşısının ücretsiz uygulanması konusunda adım atacak siyasi otoritenin ve Tabipler Birliği’nin koşulsuz yanında yer alacaktır. Bu aşının ülkemizde de ücretsiz uygulanarak rahim ağzı kanserinin önlenmesini hedeflemektedir.” diyerek sözlerine son verdi.