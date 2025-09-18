Baf’tan Sofya’ya giden Grechushkin’in, 6 Eylül’de Sofya Havalimanı'nda İnterpol’un çıkardığı tutuklama emriyle tutuklandığını yazan Alithia gazetesi, Beyrut’taki patlamanın Grechushkin’e ait Rhosus gemisinin limana indirdiği ancak güvenli bir şekilde saklanmayan amonyum nitratın patlamasından kaynaklandığını anımsattı.

Gazeteye göre, Bulgaristan Polis Genel Müdürü açıklamasında Limasol’da yaşayan Grechushkin’in tutuklamaya direnmediğini, iş birliği yaptığını ve bagajında da şüpheli bir şey bulunmadığını belirtti.