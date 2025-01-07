Son haftalarda Kanada için birkaç kez “ABD'nin 51'inci eyaleti” diyen Trump, kendi sosyal medya platformu TruthSocial’dan iki ülkenin birleşmesi halinde gümrük tarifelerinin kalkacağını ve vergilerin düşeceğini söyledi.

Trump “Kanada’daki pek çok kişi ABD'nin 51’inci eyaleti olma fikrine bayılıyor. ABD artık Kanada’nın ayakta kalmak için ihtiyaç duyduğu yardımlara ve verilen ticaret imtiyazlarına katlanamaz. Justin Trudeau da bunu biliyordu ve istifa etti,'' dedi.

Ayrıca Kanada'nın Rus ve Çin gemilerinin 'tehdidinden tamamen korunmuş' olacağını belirterek ''Birlikte ne harika bir ulus olurduk,'' diye yazdı.

Trudeau'nun Liberal Parti liderliğinden istifası Donald Trump’ın ABD başkanı olarak göreve başlamasına sadece iki hafta kala geldi.

Trump, Kanada’dan yapılan tüm ithalatlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığını duyurmuştu.

Bu durum Kanada’nın en büyük ticaret ortağı olan ABD’nin yüksek vergilerle ihracata darbe vuracağı bir dönemde ülkenin “topal ördek” bir hükümet başkanına sahip olma olasılığını doğuruyor.

Washington merkezli Wilson Center’ın Kanada Enstitüsü sorumlusu Xavier Delgado, Trudeau’nun istifasının ülkesini ve ekonomisini Trump’ın uygulamayı planladığı her şeye karşı savunmasız bıraktığını belirtti. Delgado "Başbakanın istifasını açıklaması için olağanüstü bir dönem. Kanada-ABD ilişkileri bağlamında bu gerçekten pek mantıklı değil," diyor.

Kanada Başbakanı Trudeau, liderliği konusunda artan hoşnutsuzluk ve Maliye Bakanı'nın aniden görevden ayrılmasıyla hükümet içinde artan kargaşa sinyallerinin ardından dün başbakanlıktan ve parti başkanlığından istifasını açıkladı. Trudeau, partisi yerine birini seçene kadar görevine devam edeceğini söyledi.

53 yaşındaki Trudeau Kasım 2015'te göreve gelmiş ve iki kez yeniden seçilerek Kanada'nın en uzun süre görev yapan başbakanlarından biri olmuştu.

-Trump, Kanada liderine “vali” demişti

Trump 10 Aralık'ta Truth Social'da yayınladığı bir gönderide, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan 'Vali' diye bahsetmişti: "Büyük Kanada Eyaleti Valisi Justin Trudeau ile akşam yemeği yemekten memnuniyet duydum."

Son olarak, 18 Aralık'taki gönderisinde bu kez "Kanada'nın 51'inci eyalet olmasını," önerdi. Ayrıca hiçbir kanıt sunmadan, "Birçok Kanadalının ABD'ye eyalet olarak bağlanmayı istediğini," iddia eden Trump, "Vergiden ve askeri harcamadan büyük ölçüde muaf olacaklar," diye yazdı.

-Panama'yı da istemişti

İki hafta önce Trump, "Panama Kanalı, Amerika Birleşik Devletleri için hayati bir ulusal varlık olarak kabul edilmekte çünkü ABD ekonomisi ve ulusal güvenliği için kritik bir rol oynamakta," diye yazarak bu kez de Panama'ya ait bu bölgenin ülkesine katılmasını istemişti.