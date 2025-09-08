Atan yazılı açıklamasında, Başbakan’ın ilgili konuşmasına işaret ederek, bağımsız yapısıyla bilinen KHK’nın “töhmet altında bırakıldığı" görüşünü ifade etti.

Buna yönelik eleştirilerde bulunan Atan, KHK Başkanı Ömer Köseoğlu’nun, kamuoyuna bilgilendirici açıklama yapması gerektiğini, aksi halde KHK’ya duyulan güvenin zedelenebileceğini savundu.

Kamusen’in KHK’ya güveninin tam olduğunu belirten Atan, “hükümeti seçim sürecinde KHK’yı malzeme yapmaktan kaçınmaya” çağırdı, ve “Ülkenin geleceğini sarsacak, gerçeği yansıtmayan bu tür söylemleri kınıyoruz” ifadelerini kullandı.