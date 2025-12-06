Kamuda örgütlü beş sendika, ağırlaşan ekonomik koşullar ve sosyal haklara ilişkin taleplerine olumlu yanıt verilmediği gerekçesiyle Maliye Bakanlığı önünde dün eylem yaptı.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası'nın (Kamu-İş) düzenlediği eylemde araba lastiği de yakıldı.

Bakanlık önündeki eylemde "Yeter" yazılı bir pankart açılıp, üzerinde "İstatistik Kurumu" yazılı marul dolu bir de sepet taşındı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş eylem sırasında yaptığı konuşmada, İstatistik Kurumunun açıkladığı bir aylık Hayat Pahalılığı hesaplamalarının gerçek hayat pahalılığını yansıtmadığını ve bunun "halktan çalmak" anlamına geldiğini savunarak, kurumun verilerine güvenmediklerini dile getirdi.

Maviş, Hayat Pahalılığı'nın Türkiye’de de 0.87 olarak açıklamasına işaret ederek, Türkiye’deki pahalılığa yakın bir oran açıklanmasına rağmen halkın cebinden çıkanın oranının 0.81 olduğunu kimsenin düşünmediğini ileri sürdü.

İstatistik Kurumu'nun sepetinde marulun fiyatı düştüğü için enflasyonun düşük gösterildiğini iddia ederek “Peki biz günde üç öğün marul mu yiyoruz?" sorusunu soran Maviş, kurumun sepetinde yumurta, et, balık ve tavuk gibi temel gıdaların olmadığına işaret etti. Maviş, “İstatistik Kurumu'nun yaptığı hesaplar vicdanımıza sığmıyor. Halktan, vatandaştan, asgari ücretliden çalınıyor. İstatistik Kurumu'nun verilerine siyaset bulaştı” ifadelerini kullandı.