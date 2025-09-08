Rum itfaiyesinden yapılan açıklamaya dayanarak yangın dolayısıyla bazı evler ve binaların tehlikeye girdiğini ancak nihayetinde zarar görmediklerini yazan Alithia gazetesi, yangın dolayısıyla “Pirsos” ve “İkaros-2” planının devreye konduğunu kaydetti.

Yangına karadan 11, havadan da 11 araçla müdahale edildiğini yazan gazete, yangının daha sonra kontrol altına alındığını, yangın söndürme ekiplerinin gece boyunca bölgede kaldığını ve yangının tam olarak söndürme çalışmalarına devam edildiğini ekledi.