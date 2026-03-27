Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, hayat pahalılığı ödeneğinde yapılmak istenen düzenleme ve son dönemdeki zamlarla ilgili hükümeti eleştirdi.

Atan yazılı açıklamasında, "yanlış" politikalardan derhal geri dönülmesi çağrısında bulundu.

“Bu halkın sırtına yük bindirmekten vazgeçin” diyerek, üç ay ödeme yapılıp dokuz ay yapılmamasını “emeğin açık gaspı” olarak nitelendiren Atan, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Akaryakıt zamlarını da eleştiren Atan, “Krizin arkasına saklanarak vatandaşa fatura kesiyorsunuz. Bu halk bunu kaldıramaz” ifadelerini kullandı.

Ek mesai ödemelerinin aylardır yapılmadığını da savunan Atan, “1 Nisan’a kadar ödeme yapılmazsa çalışanlar angaryayı reddedecek” diyerek sürecin grev dahil daha sert eylemlere dönüşebileceğini söyledi.