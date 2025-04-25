İsias Otel’de hayatını kaybeden 72 can için yeni adli süreç dün başladı.

6 Şubat depreminde Şampiyon Melekler'in de hayatını kaybettiği Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan altı kamu görevlisinin yargılanacağı dava Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Her davada olduğu gibi Adıyaman Adliyesi önünde toplanan aileler ile turist rehberleri için adalet platformu adliye girişine kaybettikleri canlarının fotoğraflarını sıraladı. Adalet istemlerini yeniden haykıran aileler, dava öncesi basın açıklaması yaptı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, İsias’ın bir cinayet ve kamu görevlilerinin de bu cinayetin bir parçası olduğunu vurgulayarak, adalet yerini bulana dek bu mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

6 Şubat 2023 sabahı, bir otel değil, bir mezar haline gelen İsias’ta evlatlarını, öğretmenleri, arkadaşlarını ve rehberleri kaybettiklerini kaydeden Karakaya, “Onlar bu ülkenin geleceğiydi, onurlarımızdı, umutlarımızdı.” dedi.

Karakaya, o karanlık yapının yalnızca müteahhitleri ve sahiplerinin değil; göz göre göre verilen izinlerle, görmezden gelinen eksiklerle, görevlerini yapmayan kamu görevlilerinin yargılanacağını vurguladı. Karakaya, İsias Otel’in rant uğruna insan hayatlarının yok sayılması ve görev suiistimali sonucu yıkıldığını kaydetti.

“Bu ülkede bir daha hiç kimse ‘böyle gelmiş, böyle gider’ demesin diye buradayız.” Şeklinde konuşan Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ülkede çocuklar bir daha karanlıklarda can vermesin diye buradayız.

Bu ülkede görevini doğru yapmayan, eksik belgelere imza atan, usulsüzlüklere göz yuman hiçbir kamu görevlisi cezasız kalmasın diye buradayız.

Bizim kalbimiz, toprağa verdiğimiz meleklerimizle birlikte gömülü. Her birimiz, her gün 6 Şubat’ı yeniden yaşıyoruz. Biz bu mücadeleyi, sadece kendi evlatlarımız için değil, tüm Türkiye için, adaletin bir gün herkese lazım olacağını bilerek sürdürüyoruz.”

Bu davada yalnızca müteahhitlerin değil, devlet adına görev yapan her sorumlunun da olası kastla yargılanması ve ceza alması gerektiğine işaret eden Karakaya, “Çünkü adaletin terazisi, yalnız güçlüleri değil, görevini yapmayanları da tartmalıdır.” dedi.

25 Aralık’ta açıklanan kararda hakkında 15 yıl tutukluluk emri verilen Hasan Aslan’ın hala tutuklanmadığına işaret eden Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“72 cana mezar olan bu binada, sorumluluk taşıyan birinin daha ne kadar özgürce dolaşmasına göz yumulacak? Adaletin gecikmesi, adaletin inkârıdır. Bizim evlatlarımız bir daha geri gelmeyecek ama Hasan Aslan’ın 25 Aralık'tan beri özgür dolaşması vicdanlarımızı her gün yeniden kanatmaktadır. Unutulmasın: İsias bir cinayettir. Ve cinayetlerin failleri özgür kalamaz.”