Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu, KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde, Puma Sporcu Kit Sponsorluğu, Kuzey Kıbrıs Turkcell 4.5G sponsorluğu, Saka Su ile Pro Temizlik yan Sponsorluğu, Radyo Juke Radyo Sponsorluğu ile Saydam & Co, Onbaşı İşletmeri Ltd, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, Trucks Trading Ltd., Elite Hospital, Kale Boya ile Özmerhan Automotive katkıları ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin gönüllü hakem desteği ile düzenleniyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) yaptığı açıklamaya göre, Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu’na kayıtlar 11 Ekim tarihlerine kadar hafta içi 08.30-16.00; cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında LTB binası önünde yapılıyor.

Açıklamada, www.lefkosamaratonu.com web sitesi ile LTB online mobil uygulamasından da kayıt yapılabileceği belirtildi.

10 ile 21 km için son kayıt tarihinin 10 Ekim Cuma saat 16.00, Çocuk Koşusu ile 4 km Halk Koşusu'na ise son kayıt tarihinin 12 Ekim Pazar saat 09.30 olduğu kaydedildi.

4 kategoride koşulacak Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu’nda 21 km koşusu saat 07.00’da, 10 km koşusu saat 07.30’da, Çocuk Koşusu saat 09.40’ta ve 4 km Halk Koşusu ise saat 10.30’da başlayacak.

-Maraton’un geliri Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlanacak

Maraton’dan elde edilecek tüm gelir özel gereksinimli bireyler için Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne Spor Kompleksi yapılması amacıyla Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlanacak.