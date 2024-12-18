Erenköy Direnişi’nin kahraman komutanlarından, TSK’da çeşitli kademelerde hizmetlerde bulunmuş, emekli Tümgeneral Ali Fikret Atun, 90 yaşında Ankara’da hayatını kaybetti.

Erenköy’de Cenk üsteğmen kod adıyla yer alıp çatışmalar esnasında öğrencilerle birlikte omuz omuza cephede olan, canını hiçe sayarak vatan savunmasında ön saflarda yer alan ve Erenköy şehitliğinin yerini tespit edip ilk şehitleri oraya hüzünlü bir konuşmayla defneden Emekli Tümgeneral Ali Fikret Atun’un ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

12 Mart 1934’de Ergazi köyünde dünyaya gelen Atun, Lefkoşa Türk Lisesini bitirdikten sonra Türkiye’de Kara Harp Okulundan mezun oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde görev yapan Ali Fikret Atun, Erenköy direnişine de katılarak komutanlık yaptı.

Ali Fikret Atun, ‘Cenk’ kod adıyla 1964 yılında önce Lefkoşa’da daha sonra Erenköy ve Yeşilırmak’ta Mücahit Tabur Komutanlığı yaptı.

Ali Fikret Atun, Cenk Birliğinin kurucusu olarak da biliniyordu.

Kıbrıs konusunda, askeri ve güvenlik ile ilgili deneyimlerini sık sık kaleme alan Ali Fikret Atun’un makalelerinden oluşan Prof. Dr. Ulvi Keser’in kaleme aldığı “Asker Gözüyle Strateji ve Güvenlik” kitabı geçtiğimiz aylarda yayınlanmıştı.

Ali Fikret Atun, Eski Başbakan ve Meclis Başkanı Hakkı Atun’un ağabeyi, Prof. Dr. Ata Atun’un kuzeni ve UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun’un da büyük amcasıydı.

Ali Fikret Atun’un cenazesi bugün Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nden öğle namazını müteakip Ankara/Karşıyaka’da askeri törenle toprağa verilecek.

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği, Ali Fikret Atun’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

“Emekli Tümgeneral Ali Fikret Atun komutanımızın ömür bıraktığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz” denilen mesajda “Ali Fikret Atun Paşamıza Allah’tan rahmet dileriz. Mekanı cennet olsun. Ailesi, yakınları ve silah arkadaşlarının başı sağolsun.” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Ali Fikret Atun’un ölümünün ardından Ata Atun sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ata Atun’un paylaşımı şöyle:

NURLAR İÇİNDE UYU ALİ AĞABEY

Ailemizin ASKER ALİ’si, Erenköy’ün CENK Komutanı, Tümgeneral ALİ FİKRET ATUN Paşamız Allah’ın rahmetine kavuştu.

Gerçekten çok üzüntülüyüm.

Çocukluğumda, Türk Bayrağını cebinde bulundurmanın bile yasak olduğu İngiliz Sömürge döneminde, Ali ağabeyin hep “Ben Türk Askeri olacağım” sözlerini duyardım kendisinden.

Gerçekten de Liseyi bitirdikten sonra uça koşa Türkiye’ye gitti ve Harp Okulu’na kayıt oldu. İftiharla bitirdi Kara Harp okulunu ve Teğmen oldu.

Teğmen kıyafeti ile kendisini ilk gördüğümde neredeyse sevinçten ve gururdan bayılacaktım.

1964 yılında gönüllü olarak Erenköy’e gitmeyi talep etti komutanlarından ve dönemin üniversiteli öğrencileri ile birlikte ayak bastı vatan toprağına. Şiddetli çatışmalar, 5 gün, 5 gece süren ölümüne savaşın kazanılmasında askerliği sevmesinin büyük katkısı olmuştur. Telsizle gönderdiği “Kanımızın son damlasına kadar savaşağız, şehit olacağız, vatan sağolsun” içerikli mesajı, Türk Hava Kuvvetlerine ait jetlerimizin Rum ve Yunan askerlerini ve mevzilerini darmadağın etmesi ile yanıtlanır.

Eğer bugün özgür, bağımsız ve egemen yaşıyorsak bunda senin de katkın var Ali ağabey.

Cennetteki mekanında nurlar içinde uyu Ali komutanımız, Asker Ali’miz.

Allah’ın rahmeti üzerinden hiç eksik olmasın.”