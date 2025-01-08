Yunanistan-Güney Kıbrıs- Mısır üçlü zirvesi için Kahire’ye giden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis zirve öncesinde Mısır Devlet Başkanı Abdel Fatah El Sisi ile baş başa görüştü.

Rum radyosunun, Kıbrıs Haber Ajansı'na dayandırdığı haberine göre, Hristodulidis-El Sisi görüşmesinde Suriye’deki durum ve enerji konuları ele alındı.

Hristodulidis-El Sisi görüşmesinde 2025’in ilk çeyreğinde ENI şirketinin yönetiminde bulunan “Cronos” yatağının ticarileştirilme ilanının yapılması görüşüldü.

Radyo, Yunan televizyonu ERT’ye dayanarak, Atina’da, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail dahil olmak üzere bölgedeki bütün çok taraflı oluşumların ABD’nin katılımıyla güçlendirilmesi gerektiği mantığının hakim olduğunu aktardı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un yarın Güney Kıbrıs’a yapacağı “olağanüstü” ziyaretin bugün Kahire’de gerçekleştirilen Güney Kıbrıs-Mısır hükümetler arası zirve ve Yunanistan-Güney Kıbrıs-Mısır üçlü zirvesiyle bölgedeki gelişmelerle ilgili olduğu kaydedildi.